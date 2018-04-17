Пенсионер погиб во время пожара на Бору

Тело 68-летнего мужчины было обнаружено после тушения пожара в многоквартирной доме в поселке Ситники городского округа Бор. Остальных удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о случившемся поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 10.16. К моменту прибытия первых подразделений из окон второго этажа валил дым. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам пятерых жильцов, еще одна женщина была спасена с помощью специальной маски. Всего в тушении огня было задействовано 22 человека и семь единиц техники.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Тело погибшего пенсионера было найдено в квартире, где вспыхнул огонь. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, накануне молодая пара погибла во время пожара в Ковернинском районе.