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Пенсионер погиб во время пожара на Бору
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Пенсионер погиб во время пожара на Бору 

В городе N 37 минут назад
Фото: В городе N
Тело 68-летнего мужчины было обнаружено после тушения пожара в многоквартирной доме в поселке Ситники городского округа Бор. Остальных удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о случившемся поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 10.16. К моменту прибытия первых подразделений из окон второго этажа валил дым. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам пятерых жильцов, еще одна женщина была спасена с помощью специальной маски. Всего в тушении огня было задействовано 22 человека и семь единиц техники.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Тело погибшего пенсионера было найдено в квартире, где вспыхнул огонь. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, накануне молодая пара погибла во время пожара в Ковернинском районе.
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