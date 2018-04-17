МЧС: Приоритетная версия пожара в ТЦ Архангельска — электротехническая

МУРМАНСК , 17 апреля — РИА Новости . Специалисты рассматривают в качестве приоритетной версии пожара в архангельском торговом центре «Фокус» аварийный режим работы электросети, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.

"По предварительным данным, причина пожара — электротехническая. Сейчас дознаватели работают на месте, проверяют все обстоятельства", — сказала собеседница агентства.

Как уточнили в ведомстве, предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электросети.

Сообщение о возгорании в ТЦ поступило в 6.40, ликвидировано открытое горение было в 7.21. Спустя два часа после поступления сигнала пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, из здания было выведено шесть человек. В центре сгорела кровля на площади около 800 квадратных метров.

Как сообщили в ведомстве, к месту происшествия были направлены силы по рангу №2, который присваивается особо сложным пожарам — всего 60 человек и 22 единицы техники, в том числе коленчатный подъемник и 50-метровая автолестница.