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МЧС: Приоритетная версия пожара в ТЦ Архангельска — электротехническая
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МЧС: Приоритетная версия пожара в ТЦ Архангельска — электротехническая 

РИА Недвижимость 44 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МУРМАНСК, 17 апреля — РИА Новости. Специалисты рассматривают в качестве приоритетной версии пожара в архангельском торговом центре «Фокус» аварийный режим работы электросети, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
"По предварительным данным, причина пожара — электротехническая. Сейчас дознаватели работают на месте, проверяют все обстоятельства", — сказала собеседница агентства.
Как уточнили в ведомстве, предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электросети.
Сообщение о возгорании в ТЦ поступило в 6.40, ликвидировано открытое горение было в 7.21. Спустя два часа после поступления сигнала пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, из здания было выведено шесть человек. В центре сгорела кровля на площади около 800 квадратных метров.
Как сообщили в ведомстве, к месту происшествия были направлены силы по рангу №2, который присваивается особо сложным пожарам — всего 60 человек и 22 единицы техники, в том числе коленчатный подъемник и 50-метровая автолестница.
Особое внимание к противопожарной безопасности мест массового скопления людей приковано после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, при котором погибли 64 человека.
РИА Недвижимость: последние новости
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