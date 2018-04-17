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Пожарные ликвидировали открытое горение на территории завода «Серп и молот»
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Пожарные ликвидировали открытое горение на территории завода «Серп и молот» 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Информации о пострадавших не поступало.
Пожар возник на территории столичного завода «Серп и молот» во вторник, 17 апреля.
— По предварительным данным, на улице Золоторожский Вал, на территории завода «Серп и Молот», происходит пожар на первом этаже производственного здания, — сообщил сотрудник экстренных служб города.
Согласно информации Центра управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (ЦУКС МЧС) России по Москве, произошло возгорание в неэксплуатируемом здании на площади 40 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, пожарные проводят проверку здания. Информации о пострадавших не поступало, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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