Пожарные ликвидировали открытое горение на территории завода «Серп и молот»

Информации о пострадавших не поступало.

Пожар возник на территории столичного завода «Серп и молот» во вторник, 17 апреля.

— По предварительным данным, на улице Золоторожский Вал, на территории завода «Серп и Молот», происходит пожар на первом этаже производственного здания, — сообщил сотрудник экстренных служб города.

Согласно информации Центра управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (ЦУКС МЧС) России по Москве, произошло возгорание в неэксплуатируемом здании на площади 40 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, пожарные проводят проверку здания. Информации о пострадавших не поступало, отмечает агентство городских новостей «Москва»

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