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Горевший ТЦ в Архангельске не проверяли после трагедии в «Зимней вишне»
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Горевший ТЦ в Архангельске не проверяли после трагедии в «Зимней вишне» 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 17 апр — РИА Новости. Торговый комплекс «Фокус» в Архангельске, где во вторник утром произошел пожар, последний раз проверяли в 2014 году, он не числился среди объектов, которые подверглись проверкам после пожара в кемеровской «Зимней вишне», сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.
Сообщение о возгорании в архангельском ТЦ поступило в 6.40 во вторник, ликвидировано открытое горение было в 7.21. Спустя два часа после поступления сигнала пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети.
"Последняя проверка органами надзорной деятельности в области пожарной безопасности проходила в «Фокусе» в 2014 году. После трагедии в «Зимней вишне» его не проверяли, он не вошел в число объектов, которые подвергались проверке", — сообщила собеседница агентства.
Массовые проверки торговых центров и иных общественных зданий на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
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