Горевший ТЦ в Архангельске не проверяли после трагедии в «Зимней вишне»

МУРМАНСК , 17 апр — РИА Новости . Торговый комплекс «Фокус» в Архангельске , где во вторник утром произошел пожар, последний раз проверяли в 2014 году, он не числился среди объектов, которые подверглись проверкам после пожара в кемеровской «Зимней вишне», сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС

Сообщение о возгорании в архангельском ТЦ поступило в 6.40 во вторник, ликвидировано открытое горение было в 7.21. Спустя два часа после поступления сигнала пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети.

"Последняя проверка органами надзорной деятельности в области пожарной безопасности проходила в «Фокусе» в 2014 году. После трагедии в «Зимней вишне» его не проверяли, он не вошел в число объектов, которые подвергались проверке", — сообщила собеседница агентства.