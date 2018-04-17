Почти 30 жилых домов в Нижнем Новгороде остались без холодной воды

Почти 30 жилых домов Ленинского района остались без холодной воды во вторник, 17 апреля. Об этом сообщает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Отключения коснулись домов № 8, № 31, № 32, № 33, № 34, № 34а и № 35 по улице Удмуртской, домов № 1, № 2, № 2а, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 и № 15 по улице Политотдельской, домов № 32 и № 34 по улице Аксакова, а также домов № 73 и № 75 по улице Усольской.

Временные неудобства связаны с плановыми работами на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Водоснабжение обещают восстановить к 21.00.

Также 17 апреля отключена электроэнергия в нескольких домах Нижегородского и Канавинского районов. Без света остались три здания по улице Минина (№ 41, № 43а и № 4) и одно на площади Сенной (№ 6/49), а также шесть по улице Канавинской (№ 14, № 18, № 22, № 27, № 29 и № 31). В Нижегородском районе электроснабжение планируют восстановить к 16.00, в Канавинском — к 17.00.