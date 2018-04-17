Ещё
Судебные приставы закрыли пожароопасный батутный центр в Кунгуре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Совфеде оценили призыв к России от G7
В Совфеде оценили призыв к России от G7

Судебные приставы закрыли пожароопасный батутный центр в Кунгуре 

АиФ Пермь 40 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Кунгуре судебные приставы опечатали батутный центр «Гравитация», расположенного на улице Пролетарская, 112а
«Эта обеспечительная мера: пребывание посетителей в здании центра ограничено до принятия окончательного решения суда. Батутный центр «Гравитация» является объектом массового пребывания людей, в том числе несовершеннолетних детей. При этом объект недвижимости, в котором он располагается, имеет назначение магазина-склада и используется не по целевому назначению. Также в здании отсутствует второй эвакуационный выход. А это может привести к тому, что в случае возгорания посетители и персонал не смогут своевременно покинуть здание. Всего в этом батутном центре обнаружили девять нарушений требований пожарной безопасности», — пояснили в УФССП по Пермскому краю.
Батутный центр будет закрыт до тех пор, пока полностью не устранят выявленные нарушения.
Напомним, ранее в Кунгуре приставы приостановили работу культурно-развлекательного центра, в которым выявили 72 нарушения пожарной безопасности.
АиФ Пермь: последние новости
Из-за короткого замыкания эвакуировали торговый центр «Столица» в Перми В Кунгуре на пожаре пострадал 65-летний мужчина В Прикамье за 72 нарушения пожарной безопасности закрыли центр развлечений
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»217
Скончался Андрей Невраев9
В Совфеде оценили призыв к России от G750
Санкции США: Россию погружают в рецессию469
Путин придумал способ победить коррупцию1097
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
01:06
Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
Новости Москвы
01:00
Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
Новости Москвы
03:53
Реставрация «Современника» завершится к Дню города
Новости Москвы
08:32
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение