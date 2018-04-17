Судебные приставы закрыли пожароопасный батутный центр в Кунгуре

Кунгуре судебные приставы опечатали батутный центр «Гравитация», расположенного на улице Пролетарская, 112а

«Эта обеспечительная мера: пребывание посетителей в здании центра ограничено до принятия окончательного решения суда. Батутный центр «Гравитация» является объектом массового пребывания людей, в том числе несовершеннолетних детей. При этом объект недвижимости, в котором он располагается, имеет назначение магазина-склада и используется не по целевому назначению. Также в здании отсутствует второй эвакуационный выход. А это может привести к тому, что в случае возгорания посетители и персонал не смогут своевременно покинуть здание. Всего в этом батутном центре обнаружили девять нарушений требований пожарной безопасности», — пояснили в УФССП по Пермскому краю

Батутный центр будет закрыт до тех пор, пока полностью не устранят выявленные нарушения.

Напомним, ранее в Кунгуре приставы приостановили работу культурно-развлекательного центра, в которым выявили 72 нарушения пожарной безопасности.