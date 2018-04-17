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В ЖК «Ожогино» горел недостроенный четырехэтажный дом
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В ЖК «Ожогино» горел недостроенный четырехэтажный дом 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 17 апреля, многие жители Тюмени увидели из окон своих квартир клубы черного дыма, поднимающиеся в районе объездной. Как выяснилось позже, пожар произошел в одном из недостроенных домов ЖК «Ожогино».
— Информация о пожаре поступила в 10:57, спустя пять минут сотрудники МЧС были уже на месте и к 11:10 ликвидировали возгорание перекрытия третьего этажа. В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники и семь человек личного состава, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Причины пожара и нанесенный огнем ущерб выясняются. Информации о пострадавших нет.
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