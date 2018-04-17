Бывший заключенный поджег дачу лидера «Гражданского патруля»

Вчера, 16 апреля, под Новосибирском , на острове Кудряш, сгорела дача главы общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислава Антонова. По заключению МЧС , причиной пожара стал поджог.

Личность поджигателя установлена. Им стал бывший заключенный. Мужчина с топором разгромил окна и двери дачного дома общественника, а затем поджег строение, ничего не взяв.

Коллеги и близкие Антонова связывают поджог с его профессиональной деятельностью и расценивают происшествие как акт запугивания. Такой же позиции придерживается сам Ростислав Антонов.

«Раньше Новосибирск казался большим, а теперь нестерпимо тесным. Я не хочу жить в одном городе с человеком, решающим свои финансовые проблемы с помощью криминала. Человеком, пытающимся запугать и заткнуть всем рты, — говорит Ростислав Антонов. — И я не хочу, чтобы наш город платил за его эксперименты и аферы. Остановить его может только правда».

Несколькими днями ранее атакам неизвестных подвергся юрист «Гражданского патруля», съемную квартиру которого на ж/м Плющихинский ограбили, предварительно обесточив и запенив двери. По факту происшествия ведутся следственные действия. Предполагается, что причина обоих происшествий — конфликт интересов в строительной сфере Новосибирска.