Бывший заключенный поджег дачу лидера «Гражданского патруля» 

Вчера, 16 апреля, под Новосибирском, на острове Кудряш, сгорела дача главы общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислава Антонова. По заключению МЧС, причиной пожара стал поджог.
Личность поджигателя установлена. Им стал бывший заключенный. Мужчина с топором разгромил окна и двери дачного дома общественника, а затем поджег строение, ничего не взяв.
Коллеги и близкие Антонова связывают поджог с его профессиональной деятельностью и расценивают происшествие как акт запугивания. Такой же позиции придерживается сам Ростислав Антонов.
«Раньше Новосибирск казался большим, а теперь нестерпимо тесным. Я не хочу жить в одном городе с человеком, решающим свои финансовые проблемы с помощью криминала. Человеком, пытающимся запугать и заткнуть всем рты, — говорит Ростислав Антонов. — И я не хочу, чтобы наш город платил за его эксперименты и аферы. Остановить его может только правда».
Несколькими днями ранее атакам неизвестных подвергся юрист «Гражданского патруля», съемную квартиру которого на ж/м Плющихинский ограбили, предварительно обесточив и запенив двери. По факту происшествия ведутся следственные действия. Предполагается, что причина обоих происшествий — конфликт интересов в строительной сфере Новосибирска.