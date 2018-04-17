Губернатор Алтайского края опроверг информацию о неготовности к пожароопасному сезону

"Нас перепутали Но мы знаем, что тема профилактики и борьбы с лесными пожарами актуальна, даже если нас с кем-то перепутали. Мы с 12 апреля объявили пожароопасный сезон, держим в повышенной готовности все наши силы и средства, которые обеспечивают решение значимой задачи. Первое: у нас в крае более сухой климат, чем в подавляющем большинстве регионов, а второе — мы в крае имеем лесных угодий на душу населения меньше, чем в подавляющем большинстве регионов СФО и ДВО, и они на расстояниях, доступных значительному числу жителей", — сказал губернатор, отметив, что планы пожаротушения разработаны по 31 конкретному лесному массиву.

По словам главы региона, отдельная работа по профилактике лесных пожаров проводится по 22 населенным пунктам, которые находятся внутри лесных массивов, где есть реальная угроза перехода возможнго лесного пожара для жилых домов. Карлин отметил, что для усиления противопожарной работы в крае практиковали и будут практиковать заключение договоров на выполнение работ по профилактике пожаротушения с арендаторами лесов, так как это самый адекватный для региона формат решения вопроса, когда система профилактики лесных пожаров максимально приближена к опасным участкам. Он также отметил, что край на сегодня имеет одну из лучших систем пожаротушения, а по лесовосстановлению входит в тройку лучших регионов страны.

Карлин также сообщил, что особое внимание уделят пожарной обстановке на приграничных территориях из-за негативного опыта трансграничных пожаров в крае. В 2010 году верховой пожар фактически полностью уничтожил село Николаевка — сгорело более 200 домов, село отстраивали заново.

По данным минприроды Алтайского края, из федерального бюджета на реализацию работы в области лесных отношений региону в 2018 году предусмотрены 247,8 млн рублей, в том числе, на охрану леса от пожаров — 41,9 млн рублей. При возникновении ЧС привлекут 1 тыс. 462 человека, 772 единицы техники, в том числе 311 пожарных автомобилей, три вертолета (Робинсон R-44). С 19 по 23 марта департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу провел внеплановую проверку края, по результатам которой регион признали готовым к пожароопасному сезону 2018 года.