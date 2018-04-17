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Ночью при пожаре в жилом доме пострадал калининградец
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Ночью при пожаре в жилом доме пострадал калининградец 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня ночью, 17 апреля, в жилом доме на улице Репина в Калининграде произошёл пожар, с котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 00.14. В однокомнатной квартире на первом этаже в коридоре размером 4х2м. горели шкаф и вещи б\у на площади 7 кв.м.», — говорится в сообщении.
Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 11 человек и 2 единиц техники.
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