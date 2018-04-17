Ночью при пожаре в жилом доме пострадал калининградец

Сегодня ночью, 17 апреля, в жилом доме на улице Репина в Калининграде произошёл пожар, с котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 00.14. В однокомнатной квартире на первом этаже в коридоре размером 4х2м. горели шкаф и вещи б\у на площади 7 кв.м.», — говорится в сообщении.