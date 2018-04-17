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В Крыму в ближайшие дни нельзя разводить костры и пускать фейерверки
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В Крыму в ближайшие дни нельзя разводить костры и пускать фейерверки 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. На 18-20 апреля в Крыму объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.
В связи с этим жителям и гостям полуострова напоминают, что в этот период запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу и рядом с сухой травой. Также на такой местности нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал.
Кроме того, запрещено использовать пиротехнические изделия, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, пользоваться техникой с неисправной системой питания двигателя.
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