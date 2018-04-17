В Крыму в ближайшие дни нельзя разводить костры и пускать фейерверки

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 апр — РИА Новости Крым . На 18-20 апреля в Крыму объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

В связи с этим жителям и гостям полуострова напоминают, что в этот период запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу и рядом с сухой травой. Также на такой местности нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал.

Кроме того, запрещено использовать пиротехнические изделия, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, пользоваться техникой с неисправной системой питания двигателя.