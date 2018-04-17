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Пожар в торговом центре в Архангельске ликвидировали
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Пожар в торговом центре в Архангельске ликвидировали 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 17 апр — РИА Новости. Пожар в торговом центре «Фокус» в Архангельске ликвидирован через два часа после поступления сигнала о возгорании, жертв и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области.
Сообщение о пожаре в торговом центре «Фокус» на улице Вологодской поступило в 6.40 мск. В 7.21 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
"Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 8.39. В результате пожара повреждена кровля по всей площади", — говорится в сообщении ведомства.
Всего в тушении пожара были задействованы 41 человек личного состава и 15 единиц техники. Перекрыто движение на перекрестке Вологодской улицы и Троицкого проспекта.
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