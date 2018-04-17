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В Иркутской области потушили угрожавший лесу пожар на нелегальной свалке
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В Иркутской области потушили угрожавший лесу пожар на нелегальной свалке 

ТАСС 1 час назад
ИРКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Пожарные потушили крупный пожар на свалке отходов лесопиления, угрожавший лесу в пригороде города Тулун Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В Иркутской области на 3 километре Братского тракта с помощью космомониторинга 16 апреля была выявлена термоточка. По прибытию подразделений тулунского пожарно-спасательного гарнизона она подтвердилась как горение несанкционированной свалки отходов лесопиления, огонь с которых перешел на сухостой и распространялся в сторону городских лесов", — говорится в сообщении.
Общая площадь пожара составила более 3 гектаров. Для его ликвидации была задействована тяжелая инженерная техника для создания противопожарных разрывов. Сотрудниками отдела надзорной деятельности возбуждено административное дело с проведением административного расследование в отношении мэра города Тулун.
По данным МЧС, по факту пожара в отношении мэра Тулуна возбуждено административное дело по ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Информация также направлена в Тулунскую межрайонную прокуратуру.
"По факту возникновения каждого пожара проводятся тщательные проверки, в том числе в отношении должностных лиц, в чьи обязанности входит очистка территорий, прилегающих к лесным зонам, от мусора. Стихийные свалки — это своего рода пороховая бочка и для самих жителей. Категорически запрещено складировать любые отходы в местах, не предназначенных для этих целей. Меры административного воздействия в отношении нарушителей меркнут перед реальной угрозой перехода пожара на их собственное жилье", — процитировали в пресс-службе начальника главка Валентина Нелюбова.
Отмечается, что в целом за текущие сутки было выполнено патрулирование более чем в 200 населенных пунктах Иркутской области, обнаружено и ликвидировано 4 возгорания.
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