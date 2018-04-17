Горевший склад тушили в Сергаче 16 апреля 

16 апреля, в понедельник, в городе Сергач Нижегородской области горел склад.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, информация о пожаре на улице Выездной поступила в 04-08.
Пожар был обнаружен поздно, и на момент прибытия к месту вызова спасателей происходило горение складского помещения. Площадь пожара составила 100 кв.м.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Причиной пожара стала неосторожность при курении.