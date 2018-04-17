Горевший склад тушили в Сергаче 16 апреля

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС , информация о пожаре на улице Выездной поступила в 04-08.

Пожар был обнаружен поздно, и на момент прибытия к месту вызова спасателей происходило горение складского помещения. Площадь пожара составила 100 кв.м.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Причиной пожара стала неосторожность при курении.