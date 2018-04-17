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Горевший склад тушили в Сергаче 16 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
16 апреля, в понедельник, в городе Сергач Нижегородской области горел склад.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, информация о пожаре на улице Выездной поступила в 04-08.
Пожар был обнаружен поздно, и на момент прибытия к месту вызова спасателей происходило горение складского помещения. Площадь пожара составила 100 кв.м.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Причиной пожара стала неосторожность при курении.
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