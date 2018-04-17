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ТЦ «Паново»: 50 нарушений возмутили проверяющих
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ТЦ «Паново»: 50 нарушений возмутили проверяющих 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
ТЦ «Паново» вызвал жесткую критику у регионального ГУ МЧС, узнал KOSTROMA.TODAY. Как выяснилось, к нему — десятки претензий. Об этом представители ведомства заявили в ходе заседания комитета по экономической политике в облдуме.
«Сейчас мы имеем на данном объекте 54 нарушения, в том числе, в торговом центре вообще не работает система противопожарной защиты», — заявил начальник отдела дознания и оперативной практики Главного управления МЧС России по Костромской области Николай СМИРЕННИКОВ (цитата по пресс-службе облдумы).
Разумеется, возникает вопрос: как могут работать объекты, в которых такое число проблем? Оказалось, что очень даже могут — все по закону.
Например, возникают ситуации, когда инспектор выписывает распоряжение о проверке, идет его вручать и узнает, что собственник объекта поменялся. В результате проверка прекращается — такова норма закона, по которому проверяют именно владельцев объекта, а не сам объект. В итоге владельцы ТЦ могут формально менять собственников, и спокойно работать.
«ТЦ «Паново»… при смене его собственников неоднократно отменялась проверка», — заявили в МЧС.
Пока вариант один — менять федеральное законодательство.
Отметим, что множество нарушений нашли в ходе проверок и во многих других ТЦ в Костромской области. Напомним, проверки ТЦ по всей России начались после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Там погибли более 60 человек.
ТЦ «Паново» был открыт в 2005 г. Его площадь — 15 тыс. кв.метров.
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