Паводок под Воронежем: тульские спасатели прибыли на помощь

Спасатели из Тулы приехали на помощь своим коллегам в Воронежскую область , которая уходит под воду. Всего — 70 человек и более десятка единиц спецтехники, сообщает «МИР 24».

Снег в регионе продолжает стремительно таять, и вода наступает на поселки. В нескольких селах введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас остаются подтопленными более 60-ти домов и около 700 приусадебных участков. Продолжается эвакуация людей. В безопасные места вывезли почти 60 человек.

Напомним, тяжелая паводковая ситуация сложилась в нескольких российских регионах. Наибольшую обеспокоенность у спасателей вызывает Волгоградская область , также ведется мониторинг ситуации в Брянской, Вологодской, Воронежской, Магаданской и Новосибирской областях, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, в республике Хакасия

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