Паводки в Воронеже повредили почти 200 домовладений

По словам спасателей, пик половодья в Воронежкой области пройден. Но пока несколько десятков домов и почти 700 приусадебных участков остаются в воде. Также по-прежнему закрыто движение по низководным мостам у села Ступино и поселка Рамонь

Для местного населения работают лодочные переправы. Сложная ситуация остается в Новой Усмани. Справляться с водой теперь будут тульские спасатели. Здесь ситуация с паводком самая сложная. Затопление началось еще неделю назад. Снег активно таял, и вода пошла в наступление на поселки, размыв при этом переправы и дороги. Те, кто рискует передвигаться на личном автомобиле, ориентируются теперь по флажкам.

Но самое печальное то, что вода добралась до частного сектора. Она не пощадила ни людей, ни жилища. Среди пострадавших оказались и животные. В Воронеже в затопленный подвал угодила корова. Вытаскивать ее пришлось силами 10 спасателей.

Всего в Воронежской области от паводка пострадало 16 населенных пунктов, около 200 домовладений и почти 700 приусадебных участков. В сложной ситуации оказались более 300 человек.

Порыбачить сейчас можно и внутри домов — и это не смешно, говорят пострадавшие владельцы частного сектора. Внутри воды по колено — передвигаться можно только в высоких резиновых сапогах, техника и мебель испорчены, обои, ламинат — все в утиль.

Подсчет убытков еще предстоит, но уже понятно, что ремонт в домах придется делать заново. Но только после полной просушки здания. А это займет не один месяц.

Вода начала отступление, а вот силы МЧС укрепление. На помощь воронежским бригадам прибыло тульское подразделение спасателей. Они примут участие в эвакуации населения и в устранении последствий паводка.

Подтопленными остаются 24 дома и 361 приусадебный участок. Пучковым было принято решение об усилении МЧС на территории Воронежской области. Для этого прибыла аэромобильная группировка тульского спасательного центра в количестве 70 человек и 11 единиц техники

Александр Кошель , начальник ГУ МЧС России по Воронежской области.