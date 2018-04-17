Более 50 дел возбудили на Камчатке после проверок пожарной безопасности в ТЦ

ТАСС , 17 апреля. Прокуратура Камчатки выявила почти 1 тыс. нарушений пожарной безопасности, проверив объекты массового скопления людей, возбуждено 53 административных дела. Об этом сообщила во вторник прокуратура региона.

"Прокуратура края проверила исполнение законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, а также в иных местах с массовым пребыванием людей. Повсеместно выявлены многочисленные нарушения норм законодательства о пожарной безопасности (всего установлено 994 нарушения). В отношении должностных, юридических лиц, а также собственников зданий возбуждено 53 дела об административных правонарушениях", — отмечается в сообщении.

В ходе проверок обнаружили самые распространенные нарушения: загромождение путей эвакуации, закрытые эвакуационные выходы, отсутствие огнеупорных дверей, ведущих в складские помещения, неисправные огнетушители и ненадлежащее их хранение, недостаточный уровень звукового оповещения при срабатывании пожарной сигнализации, хранение горючих материалов под лестничными маршами, а также зауженные проходы на путях эвакуации.