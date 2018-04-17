Пожарные ликвидировали возгорание архангельского торгового центра «Фокус»

Пострадавших в результате происшествия не оказалось.

Пожарные ликвидировали возгорание, которое возникло в архангельском торговом центре (ТЦ) «Фокус» утром во вторник, 17 апреля.

— Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 08:39. В результате возгорания повреждена кровля по всей площади, — сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) России по Архангельской области.

В борьбе с огнем принимали участие 41 человек личного состава ведомства и были задействованы 15 единиц техники.

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