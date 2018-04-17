Ещё
Пожарные ликвидировали возгорание архангельского торгового центра «Фокус»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарные ликвидировали возгорание архангельского торгового центра «Фокус» 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Пострадавших в результате происшествия не оказалось.
Пожарные ликвидировали возгорание, которое возникло в архангельском торговом центре (ТЦ) «Фокус» утром во вторник, 17 апреля.
— Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 08:39. В результате возгорания повреждена кровля по всей площади, — сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) России по Архангельской области.
В борьбе с огнем принимали участие 41 человек личного состава ведомства и были задействованы 15 единиц техники.
ПО ТЕМЕ
Горит архангельский торговый центр «Фокус»
Вечерняя Москва: последние новости
МЧС выяснила, сколько времени на самостоятельную эвакуацию было у посетителей кемеровского ТРЦ Более 30 спасателей тушат пожар в Электростали Панорамные окна и прогулка на крыше: как преобразятся кинотеатры «Алмаз» и «Рассвет»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции США: Россию погружают в рецессию191
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Путин придумал способ победить коррупцию896
Еще одна страна вступилась за Россию165
Россия готовится к самым жестким санкциям США126
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
04:22
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте
Политика В мире
01:28
Российская подлодка спасла Сирию от Британии
Оружие Армия
04:31
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Ближний Восток Армия
06:16
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля
В мире Политика
03:43
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию
Армия В мире
01:18
Еще одна страна вступилась за Россию
В мире Политика
04:23
Путин придумал способ победить коррупцию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение