Пожарные ликвидировали возгорание архангельского торгового центра «Фокус» 

Пострадавших в результате происшествия не оказалось.
Пожарные ликвидировали возгорание, которое возникло в архангельском торговом центре (ТЦ) «Фокус» утром во вторник, 17 апреля.
— Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 08:39. В результате возгорания повреждена кровля по всей площади, — сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) России по Архангельской области.
В борьбе с огнем принимали участие 41 человек личного состава ведомства и были задействованы 15 единиц техники.
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