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В частном доме в Тюменской области взорвался газ, есть пострадавшие
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В частном доме в Тюменской области взорвался газ, есть пострадавшие
РИА Новости
35 минут назад
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Бытовой газ взорвался в частном доме в
городе Заводоуковск
Тюменской области
, пострадали три человека —
ГУ МЧС
по региону
РИА Новости
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