В частном доме в Тюменской области взорвался газ, есть пострадавшие

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В Нальчике площадь пожара на рынке достигла двух тысяч квадратных метров

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