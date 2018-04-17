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В частном доме в Тюменской области взорвался газ, есть пострадавшие
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В частном доме в Тюменской области взорвался газ, есть пострадавшие 

РИА Новости 35 минут назад
Бытовой газ взорвался в частном доме в городе Заводоуковск Тюменской области, пострадали три человека — ГУ МЧС по региону
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