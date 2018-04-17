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Веранды, крыши и летней кухни лишились приморцы из-за пожара
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Веранды, крыши и летней кухни лишились приморцы из-за пожара 

Primpress 36 минут назад
Фото: Primpress
В понедельник, 16 апреля, пожарные Партизанска потушили частный жилой дом и придомовую постройку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу Партизанска в 17.40. В нем сообщалось, что горит частный дом на улице Замараева. Через четыре минуты на место происшествия прибыли пожарные.
Еще через семь минут пожар был полностью локализован, а в 18.20 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. С огнем боролось 17 человек личного состава.
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