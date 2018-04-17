Кинотеатры «Алмаз» и «Рассвет» в Москве после реконструкции станут стеклянными

После реконструкции кинотеатр «Алмаз», расположенный в центре города, станет похожим на стеклянный корабль, также прозрачный фасад с панорамными окнами получит «Рассвет» на севере столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Москомархитектура утвердила дизайн для здания кинотеатра «Алмаз», расположенного по адресу: улица Шаболовка, дом 56. После реконструкции здание будет напоминать стеклянный корабль. Похожий облик будут иметь кинотеатры «Киргизия» в Новогирееве, «Аврора» в Теплом Стане и «Первомайский» в районе Восточное Измайлово», — говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, завершить реконструкцию кинотеатра планируется до конца 2019 года. Там появится современный кинокомплекс, магазины, киоски и кафе. Площадь нового здания составит более пяти тысяч квадратных метров.

«После реконструкции главный вход кинотеатра «Алмаз» на Шаболовке будет напоминать нос корабля. Объем и форму новому зданию придаст навесной фасад из керамических и алюминиевых панелей, а также красивая вечерняя подсветка», — сказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов

Также новый облик получит советский кинотеатр «Рассвет» в Северном округе (улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 3). Фасад здания станет почти полностью прозрачным. Стеклянные панорамные окна будут выходить на благоустроенную пешеходную зону с ландшафтной подсветкой и лавочками.

«Со временем планируется обустроить прогулочную зону и на крыше. Внутри откроются фуд-корты и кафе, магазины и киоски, а также современный кинокомплекс. Общая площадь нового общественного центра составит более девяти тысяч квадратных метров. В следующем году работы по реконструкции также планируется завершить», — добавляется в материале.

Как уточняется на сайте, в 2014 году 39 принадлежащих городу районных киноцентров советской постройки были выставлены на торги. Все здания требовали ремонта и переоснащения. Устаревшие кинотеатры с помощью частных инвесторов планируется превратить в современные досуговые центры.