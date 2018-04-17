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В Самаре на Заводском шоссе загорелся торговый павильон с шаурмой
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В Самаре на Заводском шоссе загорелся торговый павильон с шаурмой 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 17 апреля, в 08:02, в Промышленном районе Самары произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
На Заводском шоссе загорелся торговый павильон на площади восемь квадратных метров.
Как пишет ряд СМИ, со ссылкой на очевидцев, горел ларёк с шаурмой.
На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 18 человек личного состава, и пять единиц техники.
Пожар был локализован в 08:11, и полностью потушен в 08:12.
Причина возникновения возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.
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