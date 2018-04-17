В Самаре на Заводском шоссе загорелся торговый павильон с шаурмой

На Заводском шоссе загорелся торговый павильон на площади восемь квадратных метров.

Как пишет ряд СМИ, со ссылкой на очевидцев, горел ларёк с шаурмой.

На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 18 человек личного состава, и пять единиц техники.

Пожар был локализован в 08:11, и полностью потушен в 08:12.

Причина возникновения возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.