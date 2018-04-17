«Порошок уходи»: посетителей уфимского торгового центра эвакуировали спасатели

Днем 17 апреля в Уфе организовали масштабные учения по следам трагедии в Кемерово . После смертельного пожара, унесшего жизни 64 человек, по России прокатилась волна рейдов. По сценарию, сотрудники МЧС прибыли в торговый центр «Планета», где загорелся кинозал на 600 мест. Посетителей стали эвакуировать, чтобы отработать план действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. В здании комплекса сработала сирена. Специально обученный персонал центра начал организовывать эвакуацию. Для этого отдыхающих попросили собраться в группы и указали на запасные выходы.

Для того, чтобы привлечь внимание посетителей, сотрудники «Планеты» пользовались громкоговорителем.

Через специально отведенные выходы людей вывели наружу. Эвакуация прошла без паники, по строго отработанному плану. Здание покинули 1044 человека за пять минут.

В этот момент на улице действия отрабатывали пожарные. На месте работали 50 спасателей и восемь единиц спецтехники. Они выдвинули лестницу к крыше здания и размотали рукав пожарного гидранта.

Спасатели вывели из залов четверых условно-пострадавших людей.

На месте учений был организован специальный штаб пожаротушения. Спецслужбы оцепили территорию вокруг комплекса.

Проверки башкирских торговых центров стартовали после 25 марта, когда в Кемерово сгорела «Зимняя вишня». Их результаты оказались неутешительными. По данным от МЧС России, республика оказалась в числе лидеров по выявленным нарушениям.