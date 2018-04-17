«Пока они катались, мы тушили»: жители пригорода недовольны работой МЧС на пожаре у «Просторов»

Жители пригородных микрорайонов Челябинска недовольны работой пожарных по тушению огня в лесу возле их домов, который полыхал последние два дня. Люди утверждают, что сотрудники МЧС долго ехали, а потом действовали нерасторопно, из-за чего бороться с возгоранием пришлось лопатами и вилами. В ГУ МЧС региона ответили на претензии, посоветовав следить за детьми, играющими со спичками, и не забывать о правилах пожарной безопасности. С огнем удалось справиться только ночью 17 апреля.

Жительница микрорайона «Просторы» Ирина рассказала 74.ru, что пожар в берёзовом лесу рядом с их домами начался ещё в воскресенье, 15 апреля. Ситуацию усугублял сильный ветер, разносивший огонь на большую площадь. Соседи начали один за другим звонить в МЧС. Женщина утверждает, что пожарные приехали через час, правда, подтвердить это распечаткой звонков не смогла.

— За «Белым хутором» находятся «Просторы» — четыре финских дома. Рядом подходит небольшой березовый лесок, прямо к домам. Если он загорится, дома тоже загорятся однозначно, — объяснила своё беспокойство Ирина. — Со стороны наших домов асфальтированной дороги нет, только грейдерная. Пожарные приехали и катались по асфальту. Пока они там развернулись, пока соизволили заехать на грейдерную, мы — и взрослые, и дети — лопатами, вилами, палками, чем могли, сами тушили эти сухие листья, сухостой. Чуть не задохнулись в дыму, но мы спасали наши дома. У нас весь лес выгорел.

Ситуация с возгоранием повторилась на следующий день, 16 апреля. Но уже не было такого сильного ветра, и люди паниковали меньше. Но по фото и видео заметно, что огонь близко подступает к домам «Просторов» и «Белого хутора». Стена дыма пошла на Челябинск, и многие горожане жаловались на едкий запах гари.

В пресс-центре ГУ МЧС области сообщили, что оба дня прибывали по вызову в пределах нормативов. Речь о Сосновском районе, для которого установлено время прибытия 20 минут. В понедельник на тушении работали две автоцистерны и восемь сотрудников.

Жительница микрорайона «Белый хутор» Татьяна в поддержку пожарных добавила, что им приходилось ездить за водой на кольцо на Шершнях, потому что в новых пригородных микрорайонах прямого доступа к воде нет.

— Не надо лезть в тактику тушения, — попросил сотрудник пресс-центра ГУ МЧС региона Михаил Юрин, комментируя возмущение людей по поводу якобы нерасторопного подъезда к огню. — В соответствии с тактикой сначала ликвидируют угрозу людям и жилым строениям, населённому пункту, а потом лесному массиву.

Юрин посоветовал всем, кто обеспокоен ситуацией с пожарами, внимательно следить за детьми, которые могут играть с огнём, и любителями пикников, разжигающими костры на сухой траве.