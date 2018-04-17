В России выделили средства на борьбу с сибирским шелкопрядом

Сибирский шелкопряд — вредитель, который повреждает многие виды хвойных пород, предпочитает лиственницу, кедр, пихту. Его гусеницы поедают хвоинки целиком, могут питаться корой тонких побегов.

В ведомстве сообщили, что 102 миллиона рублей край получит из нераспределенного фонда Рослесхоза , 95 миллионов рублей — из краевого бюджета. Планируется, что в летней кампании по борьбе с шелкопрядом будет задействовано более 10 самолетов Ан-2 и 100 специалистов. С воздуха будет обработано более 192 тысяч гектаров. В первую очередь будут обработаны особо ценные леса и территории, прилегающие к населенным пунктам. Ранее краевой минлесхоз сообщал, что в 2018 году необходимо будет обработать 303 тысячи гектаров леса, на что потребуется 350 миллионов рублей.

"В Красноярском крае продолжается подготовка к проведению весенне-летней кампании по борьбе с сибирским шелкопрядом на территории Енисейского и Северо-Енисейского районов. Финансирование мероприятий по борьбе с сибирским шелкопрядом в регионе составит 197 млн рублей", — говорится в сообщении.

В Сибирском федеральном округе в 2017 году обработаны более 1,4 миллиона гектаров зараженных лесов. Из них в Красноярском крае — 887,7 тысячи гектаров. Мероприятия позволили предотвратить возможный экологический ущерб в размере 105,4 миллиарда рублей. Очаг сибирского шелкопряда был обнаружен на территории Красноярского края в 2015 году.