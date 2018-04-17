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Пьяные «покатушки» в Ижевске, причина короткого щамыкания в ТЦ «Зимняя вишня» и новый способ взлома: что произошло минувшей ночью
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Пьяные «покатушки» в Ижевске, причина короткого щамыкания в ТЦ «Зимняя вишня» и новый способ взлома: что произошло минувшей ночью 

ИА «Сусанин» 43 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро вторника, Удмуртия! Рабочий день неплохо начать с чашки ароматного кофе и традиционного обзора событий, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Пьяные покатушки:
Пользователи соцсети Вконтакте рассказали о пьяном водителе, который накануне, 16 апреля, устроил заезд по улице 10 лет Октября в Ижевске. Видео выложили в группе ИГГС.
На записи видно, как водитель одной из машин опасно маневрирует в потоке.
«Нексию красную он вроде задел все-таки…», — написал Владислав Филин.
Дебошир в поезде:
Пьяного дебошира из Удмуртии сняли с поезда сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте. Известно, что состав направлялся из Читы в Москву.
«Мужчина нарушал общественный порядок и мешал отдыху других пассажиров», — говорится в сообщении силового ведомства.
В результате 53-летнего дебошира сняли с поезда на станции «Пермь-2».
Причина короткого замыкания:
СМИ узнали о предполагаемой причине короткого замыкания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Как пишут Вести.ру, к пожару и гибели людей могла привести протечка крыши.
Исследование проводили специалисты центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ. Они пришли к выводу, что причиной пожара в стало замыкание проводки, которая была проложена над детской игровой зоной на четвертом этаже здания. Замыкание же могло возникнуть из-за протечек в крыше торгового центра, с которой не убирался снег.
Напомним, крупный пожар произошел в торгово-развлекательном центре 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Необычная кража:
Умный термометр «помог» финским хакерам украсть данные американского казино. Как пишет Лента, злоумышленники воспользовались гаджетом в декоративном аквариуме, который находился в фойе заведения.
Хакеры использовали соединение подключенной к интернету вещи для закрепления во внутренней сети. Опираясь на этот канал связи, они смогли выгрузить в облако базу данных казино.
По мнению специалистов, развитие интернета вещей открывает большие возможности для киберпреступников.
Дрон и призрак:
«Призрак всадника» попал в объектив камеры дрона в старинном замке Беркли, Глостершир (Великобритания). Белый силуэт заметил оператор — 41-летний британец Томас Арнольд, пишет Life.
Арнольд увидел призрака уже дома, отсматривая отснятый материал.
«Мужчина рассказывает, что в какой-то момент потерял контроль над дроном, но затем сумел вернуть управление. Он уверен, что именно в это время по замку проскакал призрак», — говорится в сообщении издания.
Томас Арнольд утверждает, что и раньше верил в привидений, но теперь сумел убедиться в их существовании лично. По его словам, ничем иным фигура на записи быть не может — рядом не было источников дыма, а ветер дул в противоположном направлении.
ИА «Сусанин»: последние новости
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