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В Ростове начали замазывать рассыпающийся фасад городской администрации
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В Ростове начали замазывать рассыпающийся фасад городской администрации 

Ростовские Вести 49 минут назад
В Ростове-на-Дону в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 начали замазывать рассыпающийся фасад здания городской администрации. Ведь объект культурного наследия федерального здания в самом центре Ростова не так уж легко спрятать под «красивыми» баннерами. Менее двух лет назад здесь была произведена реконструкция. Для этого из бюджета было выделено порядка 65 млн рублей. При этом изначально была озвучена сумма около 300 млн рублей. Однако первоначальную стоимость работ якобы удалось сократить. Здание городской думы (Городской дом) — здание в Ростове-на-Дону, построенное в 1899 году по проекту архитектора А. Н. Померанцева. Одна из главных архитектурных достопримечательностей города. Изначально в здании разместилась городская дума и управа. В советское время в здании находился областной комитет КПСС. В настоящее время здание занимает мэрия Ростова-на-Дону и городская дума.
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