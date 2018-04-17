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Стеклянные фасады и кафе на крыше: какими станут советские кинотеатры «Алмаз» и «Рассвет»
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Стеклянные фасады и кафе на крыше: какими станут советские кинотеатры «Алмаз» и «Рассвет» 

Mos.ru 53 минуты назад
Фото: Mos.ru
Москомархитектура утвердила дизайн для здания кинотеатра «Алмаз», расположенного по адресу: улица Шаболовка, дом 56. После реконструкции здание будет напоминать стеклянный корабль. Похожий облик будут иметь кинотеатры «Киргизия» в Новогирееве, «Аврора» в Теплом Стане и «Первомайский» в районе Восточное Измайлово.
«После реконструкции главный вход кинотеатра «Алмаз» на Шаболовке будет напоминать нос корабля. Объем и форму новому зданию придаст навесной фасад из керамических и алюминиевых панелей, а также красивая вечерняя подсветка», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.
Завершить реконструкцию кинотеатра планируется до конца 2019 года. Там появится современный кинокомплекс, магазины, киоски и кафе. Площадь нового здания составит более пяти тысяч квадратных метров.
Новый облик получит и советский кинотеатр «Рассвет» в Северном округе (улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 3).
Фасад здания станет почти полностью прозрачным. Стеклянные панорамные окна будут выходить на благоустроенную пешеходную зону с ландшафтной подсветкой и лавочками. Со временем планируется обустроить прогулочную зону и на крыше. Внутри откроются фуд-корты и кафе, магазины и киоски, а также современный кинокомплекс. Общая площадь нового общественного центра составит более девяти тысяч квадратных метров. В следующем году работы по реконструкции также планируется завершить.
В 2014 году 39 принадлежащих городу районных киноцентров советской постройки были выставлены на торги. Все здания требовали ремонта и переоснащения. Устаревшие кинотеатры с помощью частных инвесторов планируется превратить в современные досуговые центры.
Дизайн, по которому их преображают и совершенствуют, разработан британским архитектурным бюро Аманды Ливит. Ливит — автор знаменитого здания Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне (МААТ). Музей у набережной повторяет форму морской волны. По вечерам его волнообразную крышу превращают в кинотеатр под открытым небом.
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