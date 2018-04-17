Кинотеатр «Алмаз» после реконструкции будет напоминать стеклянный корабль

Москомархитектура утвердила дизайн для зданий кинотеатров «Алмаз» и «Рассвет», сообщает портал мэра и правительства Москвы

После реконструкции кинотеатр «Алмаз», расположенный на Шаболовке, станет похожим на стеклянный корабль.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, объем и форму новому зданию придаст навесной фасад из керамических и алюминиевых панелей, а также красивая вечерняя подсветка.

Помимо современного кинокомплекса, в здании разместятся магазины, киоски и кафе. Площадь объекта составит более пяти тысяч квадратных метров.

Похожий облик будут иметь кинотеатры «Киргизия» в Новогирееве, «Аврора» в Теплом Стане и «Первомайский» в районе Восточное Измайлово.

Фасад же кинотеатра «Рассвет», расположенный на улице Зои и Александра Космодемьянских, станет почти полностью прозрачным. Стеклянные панорамные окна будут выходить на благоустроенную пешеходную зону с ландшафтной подсветкой и лавочками.

В будущем прогулочную зону сделают также на крыше здания. Внутри рядом с современным кинокомплексом заработают фуд-корты и кафе, магазины и киоски.

Общая площадь здания составит более девяти тысяч квадратных метров. Реконструкцию как «Алмаза», так и «Рассвета» планируется завершить до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что программа обновления кинотеатров вносит значительный вклад в развитие культурно-развлекательного фонда столицы. После сдачи объектов в спальных районах города появятся места для досуга, при этом сохранится историческая функция зданий — показ кино.

Новую сеть районных досуговых центров планируют открыть для посетителей до конца 2019 года. При этом правила размещения кинозалов в развлекательных центрах могут изменить в конце 2018 года. Предполагается, что помещения для этих целей нужно будет обязательно оборудовать на первом этаже, чтобы обеспечить быструю эвакуацию зрителей при чрезвычайных ситуациях.