Хабаровские пожарные отметили юбилей по-советски

Сегодня, 17 апреля, хабаровские пожарные отметили неофициальный праздник в честь столетия создания советской службы по тушению возгораний. В этот день в 1918 году Владимир Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнём», сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Хабаровске эту дату решили отметить прохождением колонны пожарной техники по улицам города. Движение при этом не перекрывалось. А внимание прохожих ярко красные машины привлекали при помощи бравурных песен советской эпохи, раздающихся из громкоговорителей. На Комсомольской площади спасатели развернули выставку современных и старинных образцов пожарных автомобилей. Настоящими звёздами этой импровизированной экспозиции стал конь-тяжеловоз по кличке Пончик, запряжённый старинной бочкой для тушения огня, и двое пожарных, которые надели стилизованную форму брандмейстеров царской поры.

— Это наш Пончик — он русский тяжеловоз, — объяснила хозяйка коня Виктория Ализаде. — В данный момент он запряжён в бочку с водой. Раньше на таких тяжеловозах возили на пожары воду.

— Вот именно так в царские времена выезжали на пожары, — подтвердил одетый в форму брандмейстера дореволюционных времён сотрудник специализированной пожарной части Хабаровска Михаил Мукасеев. — Двое пожарных вручную качали воду при помощи вот такого насоса из бочки, сюда крепился рукав, и он подавался на тушение пожара.

До 1999 года дату подписания декрета в современной России было принято считать днём организации пожарной охраны. Однако в марте 1999-го праздник был перенесён на 30 апреля, так как историки установили, что истинной датой становления государственной пожарной охраны в России следует считать 30 апреля 1649 года, когда государь всея Руси, царь и Великий князь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии». Это был первый исторический документ по организации контроля над противопожарным состоянием жилых домов и соблюдением пожарной безопасности населением.

— Официально советский праздник уже отменён, но мы всё-таки решили отметить столетие. У нас огромное количество ветеранов, которые отслужили именно во времена СССР. Моя мама всю жизнь отработала в пожарной охране, и для неё праздник всегда был 17 апреля. В этот день я её и поздравляю, — поделился с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ регионального главка МЧС России Вадим Рощин . — Она у меня всю жизнь инспектором отработала. А в военное и послевоенное время в Хабаровске были расчёты целиком из женщин состоявшие. Чуть позже, когда страна восстановилась, труд пожарного внесли в классификатор исключительно мужских профессий. Сейчас такого нет. Но все понимают, что работа эта тяжёлая и опасная, и гибель людей случается. Поэтому сейчас у нас в расчётах девушек нет, диспетчерами работают, инспекторами.

Хотя работа пожарного считается не женской, в Хабаровском техникуме техносферной безопасности, где учат этой профессии, среди учащихся довольно много девушек. И, как показали, импровизированные соревнования на Комсомольской площади по сдаче норматива на скорость экипировки, будущий спасатель Александра Киле легко дала форму молодым людям.

Среди пожарной техники, которую сегодня показали хабаровчанам, была подаренная в начале 90-х городом-побратимом Портлендом американская автолестница Seagrave. Она верой и правдой служила около десятилетия. Машина в рабочем состоянии и сейчас. Однако 30-метровая пожарная лестница оказалась мала Хабаровску, где в последние годы строятся очень высокие дома. Теперь её сменил новый 50-метровый подъёмник, который способен доставать до 16-17 этажа в случае пожара в высотках. Правда, из-за тесноты пожарных частей в центре города, новая лестница дислоцируется в Северном микрорайоне, а высотная застройка в Хабаровске представлена в основном в Центральном районе.