Ночной пожар в поле под Челябинском попал на видео

Сухая трава вторые сутки подряд горит под Челябинском , распространившийся ночью огонь попал на видеозапись, которой местные жители поделились в соцсети.

«Горит сухая трава вблизи от домов Просторов и Белого хутора. А администрации нет никакого дела. После вчерашнего пожара нужно было сразу окапывать территорию трактором», — написал в соцсети один из жителей загородного посёлка, возле которого распространился огонь.

В комментариях другие участники обсуждения отметили, что запах гари чувствовался и в некоторых районах областного центра.

«Шел до Родника и понимал, что есть в воздухе запах низового пожара (много лет жил на севере и этот запах не перепутаю ни с чем) и запах везде, сейчас понял, откуда он», — написал один из жителей города.

«Район облсуда тоже дышать нечем. Думала, свалка опять горит», — отметила другая челябинка.

«Горение травы не ограничилось открытой территорией, и огонь распространился на лесной массив. На тушение природных пожаров затрачивается огромное количество и сил, и средств, поскольку тушить приходится методом подвоза воды, а ближайшие водоемы или пожарные гидранты находятся на значительном расстоянии от места возгорания. Виновником большинства зарегистрированных случаев стал человек», — отметили в региональном ГУ МЧС

В ведомстве также напомнили, что на территории области запрещено разведение костров в не предназначенных для этого местах, а также поджёг мусора и сухой травы. За нарушение этих правил предусмотрены крупные штрафы.