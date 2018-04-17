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В Заводоуковске взорвался дом, троих пострадавших увезли в больницу с ожогами
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В Заводоуковске взорвался дом, троих пострадавших увезли в больницу с ожогами 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 16 апреля, в Заводоуковске случился серьёзный пожар. Возгорание жилого дома по улице Киевской произошло из-за взрыва бытового газа. В результате этого, по данным МЧС, пострадала семья из трёх человек.
— Из-за случившегося в больницу были госпитализированы три человека, у них ожоги, — сказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы областного МЧС.
По данным собственного источника, во время взрыва травмировались мама, папа и их взрослый сын. Все пострадавшие до сих пор находятся в местной больнице.
Пожар тушили 31 спасатель при помощи девяти машин спецтехники. Почему взорвался дома — на данный момент устанавливают дознаватели, которые всю ночь разбирали завалы сгоревшего жилища.
Если вы знаете подробности этого происшествия, обладаете важной информацией о пожаре и хотите поделиться ею с нами — напишите или позвоните в редакцию 72.ru. Это можно сделать, написав нам на почту Написать письмо или по телефонам: 8-982-921-29-62 и 8-22-261-00-52 (SMS, WhatsApp, Viber).
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