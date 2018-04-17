Три человека госпитализированы после взрыва газа в Заводоуковске 

ТЮМЕНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Три человека госпитализированы после взрыва бытового газа в частном доме в городе Заводоуковске Тюменской области. Инцидент произошел вечером 16 апреля, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
"Три человека доставлены в больницу Заводоуковска. У одной пациентки небольшая площадь ожога, она получает всю необходимую медицинскую помощь. У двоих других пострадавших, предварительно, площадь ожогов порядка 35-40%. Они находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное", — сказала собеседница агентства.
Также она добавила, что в ближайшее время эти двое пациентов будут перевезены Центром медицины катастроф в ожоговое отделение областной клинической больницы №1 в Тюмени.
По данным регионального управления МЧС, взрыв бытового газа в частном доме в городе Заводоуковске произошел вечером 16 апреля. «В тушении пожара были задействованы 31 человек личного состава и девять единиц спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются», — уточнили в пресс-службе ведомства.