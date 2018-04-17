Три человека госпитализированы после взрыва газа в Заводоуковске

"Три человека доставлены в больницу Заводоуковска. У одной пациентки небольшая площадь ожога, она получает всю необходимую медицинскую помощь. У двоих других пострадавших, предварительно, площадь ожогов порядка 35-40%. Они находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное", — сказала собеседница агентства.

Также она добавила, что в ближайшее время эти двое пациентов будут перевезены Центром медицины катастроф в ожоговое отделение областной клинической больницы №1 в Тюмени.