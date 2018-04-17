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В Забайкалье горят леса. Введен противопожарный режим
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В Забайкалье горят леса. Введен противопожарный режим 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно постановлению во вторник, 17 апреля, в Каларском, Красночикойском, Тунгиро-Олекминском, Петровск-Забайкальском района, а также в городском округе «Город Петровск-Забайкальский» введен противопожарный режим. В начале апреля губернатор уже ввела противопожарный режим в Чите и на территории 27 районов края.
В связи с этим органам местного самоуправления необходимо ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках. Местным властям губернатор поручила также организовать патрулирование силами добровольных пожарных формирований и волонтеров, а также подготовить необходимую технику.
В пресс-службе губернатора Забайкальского края отметили, что на территории названных муниципальных районов будут организованы дежурства должностных лиц по отслеживанию лесопожарной обстановки.
Фото: Pixabay.com.
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