В Забайкалье горят леса. Введен противопожарный режим

Согласно постановлению во вторник, 17 апреля, в Каларском, Красночикойском, Тунгиро-Олекминском, Петровск-Забайкальском района, а также в городском округе «Город Петровск-Забайкальский» введен противопожарный режим. В начале апреля губернатор уже ввела противопожарный режим в Чите и на территории 27 районов края.

В связи с этим органам местного самоуправления необходимо ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках. Местным властям губернатор поручила также организовать патрулирование силами добровольных пожарных формирований и волонтеров, а также подготовить необходимую технику.

В пресс-службе губернатора Забайкальского края отметили, что на территории названных муниципальных районов будут организованы дежурства должностных лиц по отслеживанию лесопожарной обстановки.

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