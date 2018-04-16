МЧС: помещениям, где проходят квесты, уделят особое внимание при проверках 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС уделят пристальное внимание помещениям, где проходят квесты, в ходе внеплановых проверок после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.
"Прошу руководителей главков при организации внеплановых надзорных мероприятий обратить на это самое пристальное внимание", — сказал в ходе селекторного совещания Еникеев.
Он добавил, что квесты в основном проходят в полуподвальных помещениях либо заброшенных зданиях.
"Игроков закрывают в комнате и за определённое время им нужно разгадать загадки, найти ключи и так далее. Порой игра проходит в условиях полной темноты. Встречаются специальные квесты для детей, но смысл такой же: дети находятся в закрытых помещениях", — отметил глава департамента.
Массовые проверки торговых центров и иных общественных зданий на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.