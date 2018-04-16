Случился пожар в «хорошо построенном доме» в Нью-Йорке

Случился пожар в «хорошо построенном доме» в Нью-ЙоркеГородские пожарные службы сообщили, что пожар «был повышенной сложности. Мы работали на 50-м этаже этого огромного здания. Значительная часть здания была наполнена дымом». Четверо пожарных получили ранения, «которые не угрожают жизни». После тушения пожара тело одного погибшего жителя было найдено на 50-м этаже здания.