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Случился пожар в «хорошо построенном доме» в Нью-Йорке
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Случился пожар в «хорошо построенном доме» в Нью-Йорке 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Случился пожар в «хорошо построенном доме» в Нью-ЙоркеГородские пожарные службы сообщили, что пожар «был повышенной сложности. Мы работали на 50-м этаже этого огромного здания. Значительная часть здания была наполнена дымом». Четверо пожарных получили ранения, «которые не угрожают жизни». После тушения пожара тело одного погибшего жителя было найдено на 50-м этаже здания.
Позже Дональд Трамп написал в твите: «Пожар в Трамп-тауэре потушен. очень ограничен (хорошо построенное здание). Пожарные проделали отличную работу. СПАСИБО!»
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