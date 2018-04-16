Мощный взрыв в магазине Китая попал в объектив камеры наблюдения

В магазине китайского города Цзыбо произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Сам взрыв попал в объектив камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовали на YouTube.

По предварительным данным, причиной взрыва стал баллон с жидким азотом. В результате ЧП пострадали два человека. Им тут же оказали первую помощь.