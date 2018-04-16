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Мощный взрыв в магазине Китая попал в объектив камеры наблюдения
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Мощный взрыв в магазине Китая попал в объектив камеры наблюдения 

360tv.ru 1 час назад
В магазине китайского города Цзыбо произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал CGTN.
Сам взрыв попал в объектив камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовали на YouTube.
По предварительным данным, причиной взрыва стал баллон с жидким азотом. В результате ЧП пострадали два человека. Им тут же оказали первую помощь.
Сегодня утром в Екатеринбурге на пятом этаже жилого дома начался пожар. Прибывшим на место пожарным удалось справиться с возгоранием за 40 минут. По словам очевидцев, возгорание началось после хлопка, поэтому не исключено, что в квартире взорвался баллон с газом.
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