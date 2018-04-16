«Огонь идёт стеной»: горящая трава второй день угрожает «Белому хутору»

В микрорайоне «Белый хутор» второй раз за два дня загорелась трава недалеко от жилых домов. Сразу несколько читателей сообщают 74.ru, что огонь идёт стеной, и пожарные пока не могут с ним справиться. Пламя распространяется в сторону Малиновки.

— Снова горит сухая трава в лесу возле «Белого хутора», — рассказала читательница Татьяна. — Огонь идёт стеной. Там поле и лес, рядом детский сад. Пожарные не могут подъехать, они кругами ездили, не могли найти подъездные пути. Сейчас у нас отключили свет. Вероятно, из-за пожара упало напряжение.

Пожар подобрался к «Белому хутору»

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области уточняют, что угрозы лесу и домам в «Белом хуторе» сейчас нет. Но пожарным приходится тушить огонь буквально вручную.

Огонь, идущий в сторону Малиновки, виден издалека

— Сообщение о возгорании поступило в районе 19:00, — подтвердили в областном спасательном главке. — Огонь распространяется на определённом расстоянии от самого «Белого хутора», зданиям и лесу ничего не угрожает. Горит гектар травы. Наши подразделения — две автоцистерны — находятся на месте. Пожарные тушат очаг возгорания с помощью ранцевых огнетушителей, потому что подъехать к нему по заболоченной местности нет возможности.

Подобраться поближе к очагу возгорания пожарным мешает болото

Первое возгорание поля возле «Белого хутора» произошло днём 15 апреля. Быстро приближающийся низовой огонь напугал жителей микрорайона. Прибывшие пожарные смогли потушить его за два часа.

14 апреля посетители Преображенского кладбища стали свидетелями возгорания травы на территории мусульманских захоронений. У людей сгорели могилы, оградки. Как рассказали читатели 74.ru, тушить пожар посетителям кладбища пришлось самостоятельно.