СМИ: Причиной пожара в «Зимней вишне» стала протечка крыши

Снег на крыше, скопившийся за зиму, не убирался, а вода капала на провода.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове сгорел случился из-за короткого замыкания электропроводки над детской игровой зоной, расположенной на четвертом этаже комплекса. Такова предварительная версия возгорания, которую озвучили эксперты.

Замыкание могло произойти из-за протечки в крыше. Снег на крыше, скопившийся за зиму, не убирался, а вода капала на провода. Издание «Коммерсант» сообщает, что сначала загорелся пластиковый плафон над детским сухим бассейном, потом огонь перекинулся на поролоновые кубики из-за капающего сверху пластика.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта было объявлено общенациональным днем траура. Первые похороны погибших в результате пожара прошли 28 марта.

Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел. Позже губернатор региона Аман Тулеев ушел в отставку.

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