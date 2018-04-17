В башкирских ТЦ нашли более восьми тысяч нарушений пожарной безопасности

Массовые проверки торговых центров и иных общественных зданий на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово , где при пожаре ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По данным Хамитова, из 705 торгово-развлекательных центров Башкирии на сегодняшний день надзорные органы проверили половину. «По результатам проверки в 355 торгово-развлекательных центров уже выявлено 8220 нарушений требований пожарной безопасности. В этих центрах системы пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения либо не работают, либо их нет вообще. Эвакуационные выходы закрыты, персонал действиям при пожаре не обучен», — сообщил глава региона.

Хамитов поручил мэрам городов и районов совместно с контрольно-надзорными структурами и республиканскими органами постоянно контролировать ситуацию в местах массового пребывания людей.

По данным прокуратуры, по результатам проверок в суды направлено 18 исковых заявлений, внесено более 300 представлений, возбуждено 193 дела об административных правонарушениях, поставлен вопрос о приостановлении деятельности восьми объектов.

"Собственники этих учреждений массово игнорируют требования пожарной безопасности, а контрольно-надзорные органы и муниципальные власти не принимают соответствующих мер по пресечению нарушений. В соответствии с федеральным законом, субъекты малого бизнеса, годовая выручка которых составляет до 800 миллионов рублей, а численность работающих не превышает 100 человек, на 2016-2018 годы освобождены от плановых проверок. Почти все торговые центры республики подпадают под эту норму, поскольку их владельцами являются сразу несколько юридических лиц, а ряд функций штатных работников передан аутсорсинговым компаниям", — пояснил на заседании прокурор республики Андрей Назаров