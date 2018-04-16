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Не жечь костры: четвертый класс пожароопасности объявлен в Ростове.
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Не жечь костры: четвертый класс пожароопасности объявлен в Ростове. 

Деловое сообщество 1 час назад
Ростовчанам напоминают, что разведение костров, сжигание листвы, мусора, сухой травы и камыша строго запрещено. Неосторожное обращение с огнем в период высокой пожароопасности может вызвать массовые пожары в лесах. Пожары могут вызвать возгорания зданий в населенных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение людей и сельскохозяйственных животных. В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового — до 10 м в секунду по направлению ветра.
О возгораниях следует незамедлительно сообщать по телефонам «101» или «112».
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