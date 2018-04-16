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В Курской области восстановят почти 500 гектаров леса
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Российский «Панцирь» отбил атаку США

В Курской области восстановят почти 500 гектаров леса 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В этом году леса в Курской области будут восстановлены на территории 440 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Кроме того, будут сформированы новые леса — на территории региона ведется посадка сосны обыкновенной.
Как заявил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов, вместе с этим лесоводы ведут работу в питомниках. Там высаживаются семена лесных и декоративных пород, кроме того, специалисты занимаются заготовкой черенков.
Напомним, осенью в регионе прошла заготовка семян лесных культур — сосны и дуба.
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