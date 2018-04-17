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В Крыму проверили места массового пребывания людей
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В Крыму проверили места массового пребывания людей 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Совместная проверка прокуратуры и МЧС в Крыму затронула около 200 торговых центров, кинотеатров, объектов культуры и спорта, возбуждено 139 дел об административных правонарушениях, внесено более 20 исков о запрете эксплуатации, сообщила пресс-служба главы республики.
Во вторник глава Крыма Сергей Аксёнов провёл совещание по предварительным итогам проверок мест массового пребывания людей на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.
"Предварительно было проверено около 200 объектов: 33 крупных торговых и торгово-развлекательных центра, 80 объектов культуры и спорта, 14 досуговых детских организаций", — сообщили в пресс-службе.
Всего на учёте в органах государственного пожарного надзора состоит 1980 объектов массового пребывания людей, сообщил в ходе совещания глава республиканского управления МЧС Сергей Шахов. Три самых крупных торговых центра в Симферополе — «Метро», «Меганом» и "Ашан", по его словам, безопасны для жителей Крыма.
"По результатам проверок внесено 128 представлений, возбуждено 139 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 52 исковых заявления с требованием об устранении нарушений требований пожарной безопасности, в том числе в 22 исковых заявления внесено ходатайство о запрете эксплуатации до устранения этих нарушений", — сообщила пресс-служба главы республики. Кроме того, принято решение о закрытии Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького в Симферополе до устранения недостатков.
Проверки будут продолжены и коснутся санаторно-курортного комплекса, отмечает пресс-служба. Аксенов потребовал от предпринимателей устранить выявленные недостатки до 20 мая, а МЧС — провести повторную проверку перед летним сезоном.
Массовые проверки торговых центров и иных общественных зданий на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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