Итоги проверок: прокуратура требует закрыть более 20 объектов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 16 апр — РИА Новости Крым . В Крыму по результатам проверок объектов с массовым пребыванием людей прокуратура РК направила в суд 22 иска о запрете эксплуатации таких мест до устранения выявленных в них нарушений пожарной безопасности. Об этом на совещании по итогам проверок сообщил заместитель прокурора РК Сергей Черневич

По его словам, всего было проверено около 200 объектов, в том числе 33 крупных торговых и торгово-развлекательных центров, 80 объектов культуры и спорта, 14 досуговых детских организаций. В результате внесено 128 представлений, возбуждено 139 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 52 исковых заявления с требованием об устранении нарушений.

В свою очередь глава МЧС Крыма Сергей Шахов рассказал, что на учете в органах государственного пожарного надзора состоит 1980 объектов массового пребывания людей. «Мы проверили все торговые центры, удовлетворены состоянием трех самых крупных — это „Метро“, „Меганом“ и »Ашан" . Эти торговые комплексы безопасны для жителей Крыма", — цитирует министра пресс-служба главы Крыма.

Шахов добавил, что в то же время нарушения выявлены в симферопольских торговых центрах «Палас», «Куб» и «ФМ», ялтинских кинотеатре "Спартак" и торговом комплексе «Конфетти», керченском магазине «Фуршет», евпаторийском батутном центре «Спутник», т.д. Кроме того, добавил он, принято решение о закрытии Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького в Симферополе до устранения недостатков. В настоящее время проводятся проверки крымских пансионатов.

Шахов также проинформировал, что самыми популярными нарушениями на объектах оказались неисправность системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствие плана эвакуации, указателей на пути эвакуации и неисправные огнетушители.

"Никаких поблажек этим всем объектам сделано не будет. Если они не выполнят все предписания и не устранят недочёты, будут закрыты", — заверил он.

В то же время глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что главной задачей правительства РК на данный момент должно стать недопущение сдачи в эксплуатацию объектов, которые нарушают требования пожарной безопасности.

"У предпринимателей, занимающихся курортным бизнесом, и владельцев здравниц было более чем достаточно времени, чтобы подготовиться к курортному сезону. Еще раз заслушайте всех, дайте месяц на устранение недочетов, а уже с 20 мая нужно будет проверить еще раз все санаторно-курортные комплексы", — сказал Аксенов.

При этом он считает, что детские развлекательные учреждения не должны располагаться на последних этажах ТЦ. «К сожалению, это является лакмусовой бумажкой. Все знают, что пока отведешь ребенка, волей-неволей пройдешь через весь торговый центр. Но дети должны, на мой взгляд, находиться на первом этаже непосредственно возле выхода. Этот вопрос должен находиться под контролем», — добавил глава РК.

Кроме того, он поручил вице-премьеру Игорю Михайличенко проконтролировать размещение на портале правительства РК списка торговых объектов, не выполняющих требования пожарной безопасности, а также обеспечить дальнейшее проведение проверок.