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Славим человека труда! На Ямале выберут лучшего лесного пожарного
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Славим человека труда! На Ямале выберут лучшего лесного пожарного 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьском лесхозе — филиале предприятия «Леса Ямала» с 4 по 8 июня состоится региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный». Он пройдет под эгидой конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!».
Конкурс на Ямале организуют четвёртый год подряд для выявления лучших лесных пожарных, — сообщает пресс-служба главы региона. Он также позволяет распространять передовые приёмы и методы труда при тушении лесных пожаров, повышать качество труда работников и популяризировать профессию пожарных.
Очные соревнования предусматривают конкурсные задания на всех этапах, включая проверку теоретических знаний участников и выполнение практических заданий. По итогам их выполнения назовут трёх призёров. Победитель представит Ямал на федеральном этапе четвертого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший лесной пожарный-2018». С 11 по 14 сентября он пройдет в посёлке Софрино Московской области.
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