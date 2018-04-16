Славим человека труда! На Ямале выберут лучшего лесного пожарного

В Ноябрьском лесхозе — филиале предприятия «Леса Ямала» с 4 по 8 июня состоится региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный». Он пройдет под эгидой конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!».

Конкурс на Ямале организуют четвёртый год подряд для выявления лучших лесных пожарных, — сообщает пресс-служба главы региона. Он также позволяет распространять передовые приёмы и методы труда при тушении лесных пожаров, повышать качество труда работников и популяризировать профессию пожарных.