Ещё
СМИ: специалисты установили причину трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Российский «Панцирь» отбил атаку США

СМИ: специалисты установили причину трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России установили причину пожара в ТЦ.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел из-за короткого замыкания, вызванного протечкой крыши.
К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, пишет газета «Коммерсант».
Короткое замыкание произошло в электропроводке на четвертом этаже здания над детской игровой зоной. Эксперты считают, что снег с крыши не убирался, он начал таять и вода попала на провода, что и привело к возгоранию.
Сначала загорелась пластиковая люстра над детским бассейном с поролоновыми кубиками, а затем и сами кубики. Из-за вентиляции, которую в момент ЧП никто не выключил, пожар быстро распространился по этажу. Сигнализация сработала на температуру и дым, но оповещение о пожарной тревоге включалось вручную, а охранник не активировал пожарную тревогу.
Пожар в «Зимней вишне» в центре Кемерова произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.
ТК «Звезда»: последние новости
Площадь пожара на рынке в Нальчике возросла до 3 тыс. кв. метров К трагедии в Кемерове причастны высокопоставленные чиновники – Бастрыкин Запасный выход из кинозала в ТЦ «Зимняя вишня» был стянут тросом – СК
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США281
Россия получила неожиданную поддержку106
Позор с Сирией, агрессивные планы Трампа и другие события дня6
Действия России встревожили Израиль484
Трамп хочет встретиться с Путиным116
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение