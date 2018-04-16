Фоторепортаж: Вятка, которую мы теряем

Дом Еськовой Дом титулярной советницы Александры Еськовой, построенный в 1824 году, является одним из старейших на улице Ленина. Здание, как и многие в Кирове, пострадало от незаконных строительных работ.

Несколько лет назад СМИ сообщали, что дом будет снесен, несмотря на то, что является объектом культурного наслаждения, а на его месте появится многоэтажка.

Дом Ивана Чарушина Архитектор Иван Чарушин купил дом с усадьбой в 1895 году, а затем в течение нескольких лет расширял и достраивал здание.

После его отъезда в конце 1930-х годов дом превратили в коммуналку. Несколько лет общественность безуспешно бьется за то, чтобы вернуть дому прежний облик. Краеведы создали концепцию создания в доме музея-усадьбы архитектора, но она не получила поддержки у городской власти.

Дом Перминова Дом воеводского секретаря Аверкия Перминова, построенный в 1755 году, считается самым старым каменным домом Вятки. В разные годы здание достраивалось, а также меняло свое назначение: служило губернаторской резиденцией, мужской гимназией, полицейской частью, трактиром, телефонной станцией и ателье.

О доме Перминова долгие годы ходили мрачные легенды. Были слухи, что воевода долгие годы совершал в нем пытки, кроме того, утверждалось, что Чичикова Гоголь списал именно с Перминова.

Несколько раз появлялись обнадеживающие новости о том, что дом все-таки обретет новую жизнь и будет отреставрирован, но этого так и не произошло.

Дом Сенилова Каменный полутораэтажный дом был построен примерно в 1860 году купцом Хохряковым. Свою известность он получил в конце XIX века благодаря музыканту Владимиру Сенилову. В доме Сениловых собирались вятские музыканты, устраивались концерты, музыкальные вечера.

С конца 1980-х до 2015 года в доме размещался музей «Вятская кунсткамера». Разрушающемуся зданию требуется немедленный ремонт.

«Питейный дом» Точная дата постройки и имя архитектора до сих пор не установлены. Впервые здание упоминается в перечне «публичного строения» в 1771 году.

Каменный дом с подвалом принадлежал казне до упразднения откупной питейной системы в 1864 году. В 1877 году здесь размещался один из трактиров купца Петра Савинцева, с 1889 года — Петра Швецова , с 1895 года — купцов Александровых. В разные годы там размещался ночлежный дом, паточный завод. В 1974 году здание было отреставрировано и передано краеведческому музею.

Вопрос с ремонтом, без которого здание разрушится уже в ближайшие годы, не решается долгие годы.

«Китайский домик» Двухэтажный деревянный дом в 1870 году построил вятский чиновник Мышкин. После 1895 года у здания появляется новый собственник — крестьянка Федосья Шипицына. Она в 1913 — 1914 годах провела реконструкцию здания, для которой выбрала архитектора и художника Георгия Джмухадзе.

Горожане стали называть преображенный дом «чайным» или «китайским». Судя по всему, он ассоциировался у них с архитектурой востока. В 1918 году дом был муниципализирован и превращен в коммуналку.

За последние годы заброшенное здание горело семь раз. Некоторые горожане предполагают, что за пожарами кроется чей-то коммерческий интерес.

Дом Дмитрия Чарушина Дом, в котором жил вятский художник Дмитрий Чарушин, был построен его братьями Павлом и Александром около 1848 года.

Долгое время в здании располагался военкомат Первомайского района. В последние годы здание является нежилым и продолжает разрушаться.

Дом вятского потомка Иоганна Гете Двухэтажный каменный дом купца Варфоломея Юрасова был построен на перекрестке Кукарской и Вознесенской улиц в 1822 году. В 1903 году его приобрел польский предприниматель Станислав Якубовский, который был сослан в Вятку на семь лет за участие в польском освободительном восстании начала 1860-х годов.

С 1906 года в доме Якубовского принимал своих пациентов врач Василий Трейтер — праправнук немецкого поэта Иоганна Гете.

После Октябрьской революции дом был национализирован и как коммунальное владение № 106 передан жильцам. В «нулевые» дом обветшал, и квартиранты покинули его. В 2014 году ставился вопрос о его сносе, однако здание все-таки было решено сохранить. Впрочем, городские власти заявили, что денег на ремонт здания в бюджете нет.