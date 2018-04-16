В детсад на востоке Москвы пришлось вызвать полицию из‑за конфликта между родителями 

В столичном районе Сокольники произошел конфликт между родителями одного из воспитанников детского сада, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, в понедельник днем на службу «02» поступила информация о конфликте в дошкольном учреждении на территории района Сокольники.
«Сотрудники полиции прибыли и установили, что между родителями одного из воспитанников учреждения разразился скандал», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате конфликта пострадавших нет.