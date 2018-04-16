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Крупнейшие ТЦ Ставрополья открываются после устранения нарушений пожарной безопасности
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Крупнейшие ТЦ Ставрополья открываются после устранения нарушений пожарной безопасности 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Крупнейшие торговые центры Ставрополья устранили нарушения пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе внеплановых проверок. Суды уже прекратили производство по делам, касающимся двух торговых центров в Ставрополе и одного в Пятигорске.
В частности, принят отказ прокурора от исковых требований о приостановке деятельности ТРЦ «Космос» в Ставрополе, поскольку ответчик добровольно исполнил требования об устранении нарушений пожарной безопасности. Производство по делу прекращено, сообщает ТАСС со ссылкой на Промышленный районный суд Ставрополя.
Аналогичным образом прекращено производство по делу о приостановке работы центра «Москва», также расположенного в Ставрополе. Оба ТЦ были временно закрыты 3 апреля.
В Пятигорске также был частично открыт крупный ТЦ «Вершина Плаза». Повторная проверке показала, что большинство нарушений устранены. Однако четвертый этаж с ХD-кинотеатром в детской игровой зоне остается закрытым, отмечается на сайте Пятигорского городского суда.
После внеплановых проверок в Ставропольском крае была приостановлена полностью или частично работа 11 торговых центров. Проверки прошли также в детских досуговых центрах, учреждениях культуры, спортивных сооружениях. По их итогам было обнаружено свыше 800 нарушений, в том числе захламленные горючими материалами эвакуационные выходы, отсутствие установок автоматического пожаротушения, а также недочеты в работе пожарных сигнализаций.
Масштабные проверки пожарной безопасности начались в торговых центрах во всех регионах России после трагедии в Кемерове 25 марта. Тогда жертвами пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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