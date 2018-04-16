Крупнейшие ТЦ Ставрополья открываются после устранения нарушений пожарной безопасности

Крупнейшие торговые центры Ставрополья устранили нарушения пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе внеплановых проверок. Суды уже прекратили производство по делам, касающимся двух торговых центров в Ставрополе и одного в Пятигорске

В частности, принят отказ прокурора от исковых требований о приостановке деятельности ТРЦ «Космос» в Ставрополе, поскольку ответчик добровольно исполнил требования об устранении нарушений пожарной безопасности. Производство по делу прекращено, сообщает ТАСС со ссылкой на Промышленный районный суд Ставрополя.

Аналогичным образом прекращено производство по делу о приостановке работы центра «Москва», также расположенного в Ставрополе. Оба ТЦ были временно закрыты 3 апреля.

В Пятигорске также был частично открыт крупный ТЦ «Вершина Плаза». Повторная проверке показала, что большинство нарушений устранены. Однако четвертый этаж с ХD-кинотеатром в детской игровой зоне остается закрытым, отмечается на сайте Пятигорского городского суда.

После внеплановых проверок в Ставропольском крае была приостановлена полностью или частично работа 11 торговых центров. Проверки прошли также в детских досуговых центрах, учреждениях культуры, спортивных сооружениях. По их итогам было обнаружено свыше 800 нарушений, в том числе захламленные горючими материалами эвакуационные выходы, отсутствие установок автоматического пожаротушения, а также недочеты в работе пожарных сигнализаций.